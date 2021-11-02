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На суде по MH17 хотят допросить командира курской бригады. Ее "Бук" сбил самолет

Автор: Сергей Новиков

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о катастрофе MH17 на Донбассе, намерен допросить командира 53-й зенитной ракетной бригады в Курске (Российская Федерация). По версии обвинения, именно ее установка "Бук" сбила самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

По ее словам, суд попытается допросить командира 53-й зенитной ракетной бригады Сергея Мучкаева. До этого Нидерланды направили России запрос о соответствующей правовой помощи, но до сих пор он не был удовлетворен. Защита обвиняемого Олега Пулатова настаивает на том, что попытки должны быть продолжены

"Свидетель, который должен быть заслушан, - Сергей Мучкаев. Это человек, который командовал бригадой, которая сопровождала ракету "Бук" на то место на востоке Украины, где она была запущена", - отметила журналистка.

В то же время суд установил 10 февраля 2022 года крайним сроком, когда могут заслушать показания Мучкаева.

Напомним, ранее нидерландское издание RTL опубликовало материал, в котором утверждает, что Россия могла запугать защиту родственников жертв катастрофы MH17.

Катастрофа MH17 на Донбассе произошла 17 июля 2014 года. По версии следствия, пророссийские боевики сбили самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту были 298 человек.

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