На суде по MH17 хотят допросить командира курской бригады. Ее "Бук" сбил самолет

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о катастрофе MH17 на Донбассе, намерен допросить командира 53-й зенитной ракетной бригады в Курске (Российская Федерация). По версии обвинения, именно ее установка "Бук" сбила самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

По ее словам, суд попытается допросить командира 53-й зенитной ракетной бригады Сергея Мучкаева. До этого Нидерланды направили России запрос о соответствующей правовой помощи, но до сих пор он не был удовлетворен. Защита обвиняемого Олега Пулатова настаивает на том, что попытки должны быть продолжены

"Свидетель, который должен быть заслушан, - Сергей Мучкаев. Это человек, который командовал бригадой, которая сопровождала ракету "Бук" на то место на востоке Украины, где она была запущена", - отметила журналистка.

В то же время суд установил 10 февраля 2022 года крайним сроком, когда могут заслушать показания Мучкаева.