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Суддя Львов навів докази, що не міг отримати паспорт РФ в 1999 році

Фото: суддя Богдан Львов (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду Богдан Львов навів докази того, що не міг отримати паспорт громадянина Росії у 1999 році, адже в документах, які є у його розпорядженні вказано, що паспорт з цією ж серією та номером недійсний ще від 9 грудня 1998 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на суддю у Facebook.

"Я продовжую серію доказів того, що історія про мій російський паспорт – чистий фейк, причому на основі підроблених документів. Зверніть увагу на заяву про видачу мені російського паспорта. У ній написано, що я нібито отримав паспорт серії 4598 з номером 589684. Внизу стоїть дата видачі 24.08.1999. А тепер, зверніть увагу на другий документ, в якому зазначено, що паспорт із цією серією та номером недійсний від 09.12.1998", - заявив Львов.

Нагадаємо, раніше суддя Богдан Львов заявив, що опубліковані документи про його громадянство Росії, підробка.

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Російська Федерація