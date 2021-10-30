Фото: в Судане во время протеста военные застрелили трех человек (фото twitter.com/thwibaeltom)

Сотни тысяч людей вышли на протест в Судане с требованием восстановить правительство после военного переворота в стране. Трех человек застрелили во время столкновения с силами безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что во время протеста в Хартуме военные применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие. Согласно данным центрального комитета суданских врачей, в результате столкновения были застрелены три человека, еще 38 получили ранения. Суданская полиция опровергла стрельбу в сторону протестующих и отметила, что один из правоохранителей получил огнестрельное ранение. Представитель военных пока не прокомментировал ситуацию.