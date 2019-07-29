В Судане снайперы застрелили пятеро студентов

В Судане во время акции протестаснайперы застрелили пятеро студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщается, снайперы открыли огонь по протестующим в городе Эль-Обейд в штате Северный Кордофан

"Пять студентов погибли во время протестов в центральной части Судана в понедельник", - заявили в Центральном комитете суданских врачей

Сообщается также о нескольких пострадавших в результате стрельбы. Стрельцов пока не идентифицировали.

Отметим, сегодня в Судане проводилась акция с целью давления на переходной военный совет страны, который обещал передать власть гражданской администрации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Судане была осуществлена попытка переворота против временного Военного совета. Во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводилось расследование.

Кроме того, во время разгона лагеря протестующих в начале июня погибли почти 120 человек, однако военные сообщали лишь о 61 погибшем. После этого в стране начались массовые протесты против силового разгона демонстрантов.