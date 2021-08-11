Суд завершил следствие по делу об убийстве российского экс-депутата Вороненкова

В ходе дебатов прокурор попросил признать обвиняемых виновными в пособничестве убийству Вороненкова и назначить для них наказание в виде 12 лет пребывания за решеткой.

Также сторона обвинения хочет наказать одного из фигурантов дела еще и за незаконное хранение оружия, назначив ему 3 года за решеткой.

На следующем заседании суда будут заслушивать сторону защиты.

Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Нападавший был ранен охранником экс-депутата и скончался в больнице. Летом 2017 правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял слежку за россиянином, а также водителя, подвозившего киллера к месту убийства.