Суд в Запорожской области не признал гибель командира Ил-76 результатом агрессии РФ

Мелитопольский горрайонный суд отказал в иске вдове погибшего командира транспортного самолета Ил-76МД, и не признал гибель офицера следствием росийской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что решение вынесла судья Юлия Горбачева еще 16 апреля 2019, однако известно о нем стало сейчас. Речь идет о смерти Александра Белого в июле 2014 года, который командовал транспортным самолетом Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации.

"Судья отказалась признать, что гибель командира самолета и полсотни украинских защитников стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации. Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие Вооруженных Сил Украины, могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения Операция объединенных сил", - отметили в Генштабе.

Также добавили, что боевые летчики авиации Воздушных Сил ВСУ глубоко возмущены "позорным решением судьи" по иску вдовы офицера.

"Необходимо напомнить госпоже судьи, при аналогичных условиях, от российских ракет погибли еще пятнадцать военных летчиков Воздушных Сил, среди которых герои Украины Константин Могилко и Дмитрий Майборода, а еще летчики армейской авиации Сухопутных войск и триста пассажиров рейса МН-17", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, в ноябре 2011 года Высший совет правосудия оставила без рассмотрения жалобы бывшего главы штаба антитеррористической операции Виктора Назарова и его адвокатов на судью Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области Наталью Самоткан.

Добавим, в октябре 2017 глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ установила причастность наемников так называемой "частной военной компании Вагнера" ​​к трагедии Ил-76 и штурма Луганского аэропорта. В частности, установлена ​​причастность группы ЧВК "Вагнера" ​​во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению самолета ИЛ-76 на Донбассе.