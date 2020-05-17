Суд заочно избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве силовиков на Майдане

Печерский районный суд Киева заочно арестовал жителя Харькова, которого подозревают в убийстве силовиков во время событий на Майдане. Мера пресечения была избрана Дмитрию Липовому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В определении суда от 31 марта говорится, что подозреваемый, который имел огнестрельное оружие, присоединился к протестам 2 декабря 2013 года. Во время событий 18 февраля 2014 года он присоединился к митингующим на Майдане Независимости. В этот день в ходе разгона митингующих были убиты 10 человек из числа протестующих, а телесные повреждения получили еще 127. После этих событий подозреваемый начал постоянно носить с собой огнестрельное оружие.

По данным дела, утром 20 февраля подозреваемый увидел на балконе Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского вооруженных лиц, которые осуществляли выстрелы в направлении силовиков и решил присоединиться к ним. Подозреваемый передал свой охотничий карабин и патроны к нему другому неустановленному следствием лицу.

Отмечается, что неустановленное следствием лицо, получив карабин с патронами, в период с 7:30 до 8:20 совершило с балкона Академии минимум 3 выстрела по силовикам, которые находились вблизи Стелы Независимости на Майдане. Подозреваемый в это время находился в помещении Академии.

Согласно постановлению, подозреваемому инкриминируют убийство военнослужащего военной части №3033 и милиционера роты особого назначения "Беркут", а также ранение военнослужащего воинской части №3026.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении участнику похищения и пыток активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время событий Майдана. Фигуранта похищения активистов подозревают в использовании поддельных документов.