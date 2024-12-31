Суд залишив чинним звинувачення проти Трампа в сексуальному насильстві

Федеральний апеляційний суд США підтримав вердикт присяжних про визнання Дональда Трампа винним у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керролл. Прохання обраного президента про новий судовий розгляд було відхилене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Переможець президентських виборів оскаржив цивільний позов на суму 5 мільйонів доларів. Трамп стверджував, що суддя першої інстанції припустився численних помилок. Зокрема, він начебто взяв до уваги свідчення двох інших жінок, які стверджували, що Трамп піддав їх сексуальному насильству.

Апеляційний суд дійшов висновку, що суддя першої інстанції не зловживав своїм розсудом під час винесення рішення щодо доказів. Однак навіть у разі вчинення суддею якихось помилок, в апеляційному суді зазначили, що, з огляду на сильні аргументи Керролл, вони не переконані, що права Трампа були порушені настільки, щоб вимагати нового судового розгляду.

"І я, і Е. Джин Керролл задоволені сьогоднішнім рішенням. Ми дякуємо Другому окружному суду за ретельний розгляд аргументів сторін", - сказала адвокат постраждалої Роберта Каплан.

За рішенням цивільного суду, підозрюваному не загрожує тюремне ув'язнення. Присяжні визнали, що Трамп сексуально домагався Керролл, що є достатнім для притягнення його до відповідальності за побиття. Натомість присяжні не визнали, що письменниця довела факт її зґвалтування.

Стівен Чунг - головний речник Трампа і новий директор з комунікацій Білого дому - сказав, що апеляції будуть надходити надалі.

"Американський народ переобрав президента Трампа з переважною більшістю голосів, і він вимагає негайного припинення політичного озброєння нашої системи правосуддя і швидкого припинення всіх "полювань на відьом", включаючи фінансовану демократами містифікацію Керролла, яка буде продовжувати оскаржуватися. Ми з нетерпінням чекаємо на об'єднання нашої країни у новій адміністрації, адже президент Трамп робить Америку знову великою", - сказав Чунг.