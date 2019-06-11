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Суд вновь смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве евромайдановца снайперу

Новости » Общество    11.06.2019 - 06:56
Суд вновь смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве евромайдановца снайперу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Домашний арест Дмитрию Хмилю сменили с круглосуточного на ночной

Печерский районный суд Киева в понедельник, 10 июня, смягчил меру пресечения экс-бойцу подразделения спецназа "Омега", снайперу Дмитрию Хмилю, обвиняемому в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко в феврале 2014. Об этом сообщил прокурор Игорь Земсков, передает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

"Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим - с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры", - сообщил прокурор.

Он добавил, что в течение 5 дней после предыдущего решения суда управление полиции так и не предоставило браслет Хмилю.

"Мотивируют тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал Земсков.

Отмечается, что мера пресечения действует до 9 августа.

Сам Хмиль в ходе заседания заявил, что ему необходимо работать, поскольку у него на иждивении малолетний ребенок, а его жена безработная.

Напомним, 5 июня суд смягчил Дмитрию Хмилю, подозреваемому в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве, меру пресечения, отпустив его из-под стражи под домашний арест с ношением электронного браслета.

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