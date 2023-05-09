Суд визнав Трампа винним у справі про спробу зґвалтування журналістки, - CNN

Федеральний суд Манхеттена визнав винним колишнього президента США Дональда Трампа у справі про спробу зґвалтування письменниці та журналістки Джин Керролл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Федеральне журі Манхеттена визнало, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив сексуальне насильство над Керролл у гардеробній універмагу.

Суд присяжних визнав його відповідальним за побиття під час цивільного процесу Керролл проти нього, заснованого на цьому позові про сексуальне насильство. Колишній президент США також повинен буде виплатити постраждалій 2 мільйони доларів компенсації.

Також Трампа визнали винним у наклепі, коли він заперечував цей інцидент і присудили ще 3 мільйони доларів компенсації на користь Керрол.