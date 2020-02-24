Суд в США арестовал Вайнштейна

Суд присяжных признал американского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум статьям обвинения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В частности, 67-летнего Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии первой степени и изнасиловании третьей степени. Еще по двум пунктам обвинения продюсер был оправдан.

Вайнштейна арестовали прямо в зале суда. Оглашения приговора он будет ожидать в тюрьме. Ему грозит наказание от 5 до 25 лет.

Напомним, 6 января в Нью-Йорке начался судебный процесс над Харви Вайнштейном. По данным прокуратуры, 18 февраля 2013 года Вайнштейн ворвался в гостиничный номер к неизвестной женщине и изнасиловал ее, а на следующий вечер он напал на еще одну женщину в отеле.



В настоящее время на рассмотрении находятся восемь дел, возбужденных в отношении продюсера, заявили в офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса.

Скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году, его обвинили в сексуальных домогательствах более 80 женщин. Позже Вайнштейн заявил в суде о своей невиновности.

Напомним, 25 мая 2018 года Вайнштейн, подозреваемый в сексуальных домогательствах, сдался полиции Нью-Йорка.