Суд в Словакии оправдал двух обвиняемых в убийстве журналиста

Суд в Словакии оправдал бизнесмена Мариана Кочнера, обвиняемого в организации убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки Мартины Кушнировой. Также обвинения сняты с Алены Жужовой, которую считали посредником.

Об этом сообщает Euronews.

В частности, судья Ружена Сабова заявила, что в отношении Кочнера и Жужовой недостаточно доказательств. В то же время третьего фигуранта Томаша Сабо признали виновным в том, что он был на месте резонансного убийства и управлял авто, на котором скрылись преступники. Ему дали 25 лет тюрьмы.

Напомним, в апреле бывшего военного Мирослава Марчека приговорили к 23 годам лишения свободы после того, как он признался в убийстве Куцяка.

Ян Куцяк и Мартина Кушнирова были застрелены два года назад в своем доме. Убийство вызвало самые масштабные уличные протесты со времен бархатной революции 1989 года в Чехословакии. Акции привели к отставке правительства во главе с Робертом Фицо и увольнению начальника национальной полиции.

Куцяк писал о деловых отношениях Кочнера, а также о возможных связях между итальянской мафией и людьми, близкими к тогдашнему премьер-министру.