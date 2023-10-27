UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд продовжив арешт судді Тандира, який на смерть збив нацгвардійця

Фото: Олексій Тандир, суддя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Святошинський районний суд Києва вирішив продовжити дію запобіжного заходу для судді Олексія Тандира у вигляді тримання під вартою. Він на смерть збив нацгвардійця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Запобіжний захід продовжили ще на 60 діб. Таким чином, Тандир перебуватиме під вартою щонайменше до 25 грудня.

Смертельна ДТП

Нагадаємо, 26 травня вночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Від отриманних травм солдат загинув на місці.

Пізніше виявилося, що Тандир перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Його заарештували без можливості внесення застави.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТПСудЗапобіжний захід