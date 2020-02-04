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Суд продлил арест Кузьменко по делу об убийстве Шеремета

Новости » Общество     04.02.2020 - 14:04
Суд продлил арест Кузьменко по делу об убийстве Шеремета
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Арест Кузьменко продлили до 3 апреля

Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля арест Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, просившим отпустить ее под ночной домашний арест. Прокуратура просила оставить подсудимую под арестом.

В ходе заседания суд допросил 3 свидетелей, в частности, маму и бывшего мужа Кузьменко. Они утверждают, что подозреваемая в момент убийства 20 июля 2016 года была дома с ребенком.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля текущего года. В Офисе генпрокурора считают необходимым провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Также сообщалось, что 24 января Печерский районный суд Киева смягчил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь, отправив ее под ночной домашний арест.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Последнюю отправили под круглосуточный домашний арест до 8 февраля.

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