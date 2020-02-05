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Суд продлил арест Антоненко по делу убийства Шеремета

Новости » Общество     05.02.2020 - 17:51
Суд продлил арест Антоненко по делу убийства Шеремета
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Антоненко продлили арест на 60 суток

Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля арест Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сказал судья Виталий Писанец, передает РБК-Украина.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, просившей продлить меру пресечения на 60 суток. При этом сторона защиты просила отпустить Антоненко из-под стражи на поруки.

Среди поручителей были заявлены ряд волонтеров, музыкантов и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Также в ходе заседания 5 января был допрошен музыкант Александр Положинский, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет и характеризует его исключительно с положительной стороны.

Ранее РБК-Украина писало, что Печерский райсуд Киева продлил до 4 апреля домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству Шеремета. Защита Дугарь просила отменить домашний арест.

Также сообщалось, что суд отказался отпустить из-под стражи еще одну подозреваемую по делу об убийстве Шеремета Юлию Кузьменко.

Как известно, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

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