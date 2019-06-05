Суд признал гибель командира Ил-76 результатом агрессии РФ

Апелляционный суд города Запорожья признал гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого результатом агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию вдовы капитана Татьяны Чимирковой и отменил решение Мелитопольского городского районного суда, который 18 апреля отказался признавать гибель украинского летчика результатом российской агрессии.

"Решение удовлетворило. Оно полностью правильное, ожидаемое и то, которое поможет и нашим ребятам, которые сейчас находятся на востоке Украины и хотят чувствовать себя уверенно, и знать, что они защищают нашу страну именно от российского агрессора, и знать то, что их поддерживают в Украине люди, суд, право", - заявила Чимиркова по окончании судебного заседания.

По данным общественной организации "Сила права", в разных регионах Украины есть около тысячи судебных решений о признании факта агрессии РФ в пользу вынужденных переселенцев, пленных, семей погибших военных.

"Что касается Ил-76, там было 9 членов экипажа и 40 десантников. Первое решение было получено в Кривом Роге по заявлению мамы погибшего десантника Ильи Гайдука. И у нас были к этому году семь положительных решений для 49 семей. И восьмое решение было отрицательное - именно в Мелитопольском горрайонном суде, когда судья отказала. Там совсем не поняли ее отказа - ни в какую логику не укладывается", - заявил глава "Сила права" Андрей Сенченко.

По словам Сенченко, новое решение разблокирует обращение семьи погибшего летчика в международные организации, поскольку установлена причина гибели. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней.

Напомним, самолет был сбит пророссийские боевики в аэропорту Луганска в июне 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в октябре 2017 глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что СБУ установила причастность наемников так называемой "частной военной компании Вагнера" ​​к трагедии Ил-76 и штурма Луганского аэропорта. В частности, установлена ​​причастность группы ЧВК "Вагнера" ​​во главе с Дмитрием Уткиным к уничтожению самолета ИЛ-76 на Донбассе.