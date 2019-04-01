Суд приговорил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына к трем годам тюрьмы

Суд Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за убийство брата Ким Чен Ына - Ким Чен Нама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Однако женщину освободят, по всей видимости, в начале мая, так как ей будет зачтен срок пребывания под стражей, который она провела до вынесения приговора. Кроме того, Хуонг также воспользуется популярной в Малайзии практикой применения условно-досрочного освобождения, сообщил ее адвокат.

Оглашая приговор, судья пояснил, что обвинение женщине было переквалифицировано с "умышленного убийства" на "причинение вреда здоровью с использованием опасного оружия".

Ранее прокуратура Малайзии смягчила обвинения, выдвинутые против Доан Тхи Хуонг, тем самым открыв путь к более мягкому наказанию. "Это справедливый приговор. Я довольна", - заявила осужденная после обнародования решения суда в Шах-Аламе в окрестностях столицы Малайзии Куала-Лумпура.

Напомним, в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура убили Ким Чен Нама. Доан Тхи Хуонг и Сити Айсиа, которых обвинили в убийстве брата Ким Чем Ына, распылили ему в лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия. После девушки утверждали, что они стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов.

Девушки находились под стражей с октября 2018 года. Неожиданно, в начале марта 2019 года с одной из подсудимых - Сити Айсиа - сняли обвинения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором говорится, что в Белом Доме подразумевают под полным разоружением Северной Кореи. Как говорится в документе, Пхеньян должен взять на себя обязательство передать все свои наработки по созданию ядерного оружия США, а также уничтожить баллистические ракеты и допустить на территорию страны американских специалистов.