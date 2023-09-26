Суд почав повторно розглядати справу про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті

Він розповів, що завтра, 27 вересня, на підготовчому засіданні суд розгляне подане прокурором клопотання про розгляд кримінального провадження у закритому форматі.

Лубінець додав, що подав клопотання щодо присутності працівника свого офісу на судових засіданнях. Це необхідно для моніторингу дотримання процесуальних прав учасників судового провадження.

Згвалтування 14-річної дівчини

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року троє підлітків 14 та 15 років заманили дівчину до підвалу, де по черзі зґвалтували її. Вони знімали все на відео, яке пізніше завантажили в інтернет і показали однокласникам.

У березні 2022 року суд засудив зловмисників до випробувального терміну зобов'язав виплатити компенсації потерпілій у розмірі 60 тисяч гривень. Це рішення викликало скандал у соцмережах.

Вже у серпні 2023 року Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду. Справу вирішили розглядати повторно.