Суд почав повторно розглядати справу про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті

Суд розпочав повторний розгляд справи про зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті. Раніше винні отримали умовний термін, але його скасували після апеляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Він розповів, що завтра, 27 вересня, на підготовчому засіданні суд розгляне подане прокурором клопотання про розгляд кримінального провадження у закритому форматі.
Лубінець додав, що подав клопотання щодо присутності працівника свого офісу на судових засіданнях. Це необхідно для моніторингу дотримання процесуальних прав учасників судового провадження.
Нагадаємо, 24 серпня 2021 року троє підлітків 14 та 15 років заманили дівчину до підвалу, де по черзі зґвалтували її. Вони знімали все на відео, яке пізніше завантажили в інтернет і показали однокласникам.
У березні 2022 року суд засудив зловмисників до випробувального терміну зобов'язав виплатити компенсації потерпілій у розмірі 60 тисяч гривень. Це рішення викликало скандал у соцмережах.
Вже у серпні 2023 року Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду. Справу вирішили розглядати повторно.
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