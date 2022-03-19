UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ

Фото: на нужды ВСУ направили 34,5 млн гривен из вещественных доказательств (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направление их на покупку Военных облигаций. Так, на нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам о коррупционных схем среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд города Киева.

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине уже действуют лагеря для российских военнопленных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину