Суд перенаправил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направление их на покупку Военных облигаций. Так, на нужды Вооруженных Сил Украины направили 34,5 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам о коррупционных схем среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд города Киева.
Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине уже действуют лагеря для российских военнопленных.
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