Суд отпустил экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской

Фото: бывшие "беркутовцы" (graty.me)

Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтура и Александра Маринченко отпустили из-под стражи

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко отпустили из-под стражи. Они участвовали в судебном заседании по видеоконференции. Так, Янишевскому, Зинченко и Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

Обвиняемым Сергею Тамтуре и Александру Маринченко мера пресечения изменена с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

Ранее сообщалось, что экс-"беркутовцы" могут попасть в списки на обмен пленными. Киев и ОРДЛО уже согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен должен состояться 29 декабря.

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокомментировал возможное участие экс-"беркутовцев", которые фигурируют в делах Майдана, в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО.

Отметим, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрий Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.