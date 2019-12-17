В суд отправили обвинительный акт по делу о ДТП в Житомирской области

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" вблизи с. Пилиповичи Новоград-Волынского района, в результате которого погибли 9 человек и 16 травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как сообщается, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области было закончено досудебное расследование уголовного производства по факту ДТП.

"В вторника, 17 декабря 2019, прокуратурой области направлено в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины в отношении водителя грузового автомобиля DAF с полуприцепом (цистерна с газом)", - говорится в сообщении.

Органом предварительного расследования собраны материалы, на основании которых водителя обвиняют в том, что он, будучи невнимательным к дорожной обстановке и ее изменениям, вызвал смертельное ДТП.

Напомним, 23 сентября в селе Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Сообщалось, что водитель DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремча", что стоял на обочине дороги.

Позже полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП. После того, как водителю грузовика оказали необходимую медицинскую помощь, правоохранители его задержали.