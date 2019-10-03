Суд отправил в СИЗО экс-полицейского, который избил студента в Полтаве

Бывшего сержанта полиции, который вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил 17-летнего студента в Полтаве, суд отправил в СИЗО на 2 месяца без права внесения залога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что такое решение было принято в Октябрьском районном суде в городе Полтава.

"Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября 2019 года во время резонансной драки в городе Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына полицейского.

Напомним, в Полтаве двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Происшествие произошло вечером 29 сентября в Подольском районе возле одного из жилых домов по улице Небесной Сотни. Оперативники установили, что одним из фигурантов конфликта является работник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В связи с этим, материалы досудебного расследования направили в ГБР.

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах 26 сентября автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился сотрудник полиции охраны Киевской области.