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Суд отклонил иск Техаса об аннулировании победы Байдена

Техас, Суббота 12 декабря 2020 03:11
Суд отклонил иск Техаса об аннулировании победы Байдена
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу за победу на президентских выборах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение суда.

Суд отказал Техасу в иске, так как не нашел оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

Напомним, ранее в Верховный суд был подан новый иск от штата Техас, к которому в среду присоединились еще 17 штатов с требованием признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Иск, поданный генпрокурором Техаса, также поддержали генеральные прокуроры штатов Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Южная Каролина, Северная Дакота, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Западная Вирджиния.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США.

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