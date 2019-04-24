ru
ua

Суд отказался запретить Авакову исполнять полномочия главы МВД


Ранее суд открыл производство по несоответствию Авакова должности министра

Окружной административный суд города Киева отказался запретить министру внутренних дел Арсену Авакову исполнять свои полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд рассмотрел заявление об обеспечении иска путем запрета Авакову совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий, предусмотренных законодательством.

"Суд принял решение - отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, поскольку требования по обеспечению иска являются преждевременными", - говорится в сообщении.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств невозможно в данном случае обеспечить иск.

Кроме того, в постановлении об отказе в обеспечении иска указано, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о несоответствии Арсена Авакова должности министра внутренних дел Украины. Истец просил суд признать противоправными действия Авакова, которые нарушают требования к членам Кабмина. Также истец просит суд обязать Гройсмана внести в парламент представление об увольнении Авакова.

Доктор Комаровский вошел в команду Зеленского В ЦИК объяснили механизм финансирования дебатов на "Суспільному"
Читать все новости