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Суд оставил под стражей полицейского по делу об убийстве ребенка

Новости » Общество    20.08.2019 - 18:09
Суд оставил под стражей полицейского по делу об убийстве ребенка
Фото: Кирилл (из открытых источников)

Суд продлил содержание под стражей на два месяца

Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского, которого подозревают в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, суд продлил содержание под стражей в отношении подозреваемого Владимира Петровца еще на два месяца.

"20 августа, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 июля 2019 года, которым удовлетворено ходатайство следователя и продлен срок содержания под стражей в отношении подозреваемого Петровке В.С. сроком на 60 суток, до 28 сентября 2019 включительно", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 июля оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 июня двое пьяных полицейских в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. Это все происходило недалеко от детской площадки. В результате стрельбы был ранен 5-летний мальчик, который впоследствии скончался.

После этого эти два полицейских были отстранены от должностей и задержаны. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Их подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевской области отстранили от выполнения служебных обязанностей после смерти 5-летнего мальчика.

Однако, позже стало известно, что полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка, головой полицейских в составе операции Объединенных сил.

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