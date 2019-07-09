Суд оставил в силе приговор виновнику ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра правозащитницы Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

"Киевским апелляционным судом оставлен без изменений приговор Обуховского районного суда Киевской области от 24 октября 2018 года по резонансному делу по факту совершения смертельного ДТП, в результате которого погибла С. Сапатинская. Событие произошло 30 сентября 2015 года в с. Демидов. Тогда ее насмерть сбил автомобиль, за рулем которого находился житель села Демидов Д. Россошанский", - отметили в прокуратуре.

Так, приговором суда виновник ДТП приговорен к 7 годам реального лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной рады по нападениям на активистов может способствовать началу нового досудебного расследования по делу об убийстве Ирины Ноздровской.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца арест обвиняемого в убийстве Ноздровской Юрия Россошанского.

Так, 1 января 2018 года в Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело правозащитницы. Юрист несколько лет вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015-го сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи. На момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.