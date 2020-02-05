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Суд оставил без изменений приговор организатору теракта в Херсонской области

Новости » Общество     05.02.2020 - 12:08
Суд оставил без изменений приговор организатору теракта в Херсонской области
Фото: организатор теракта (ssu.gov.ua)

В результате теракта погиб один человек, шестеро - получили ранения

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины оставил без изменений судебное решение в отношении организатора террористического акта в Херсонской области в 2016 году, который был приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что ВСУ согласился с доводами Офиса генпрокурора относительно справедливости наказания.

"Только наказание в виде 15 лет лишения свободы является справедливым наказанием для террориста", - сообщили в ОГП.

Напомним, 4 апреля 2016 года вблизи административной границы с Крымом в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области взорвался припаркованный на улице автомобиль. В результате один человек погиб, еще шесть - получили телесные повреждения. Правоохранители квалифицировали инцидент как террористический акт. В мае 2016 года сотрудники СБУ задержали одного из участников организованной группировки - организатора теракта.

В декабре 2018 года организатора теракта приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

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