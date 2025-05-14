Суд оголосив вирок у гучній справі ДТП з кортежем бізнесмена Ярославського

Після трьох років розслідування, винні у приховуванні смертельної аварії за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського в лютому 2022 року, отримали умовні терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Status Quo.

Зазначається, що 9 травня Київський райсуд Харкова ухвалив вирок у справі про приховування злочину, пов’язаного з летальною дорожньо-транспортною пригодою, що сталася в лютому 2022 року на трасі "Київ - Харків - Довжанський" за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Як повідомляє "Судова влада", фігурантами справи стали двоє чоловіків - жителі міст Українськ (Донецька область) та Дергачі (Харківська область). Їх визнали винними у намаганні приховати обставини ДТП, унаслідок якої загинув пішохід.

Хронологія подій

Слідство встановило, що 9 лютого 2022 року о 22:55 працівник ТОВ "БаДМ", уродженець Українська, перебуваючи за кермом Mercedes-Benz G-63 AMG, рухався трасою зі швидкістю 113 км/год.

На мокрій ділянці дороги він наїхав на пішохода, який у темному одязі без світловідбивних елементів перебував у напівсидячому положенні. Не зупинившись, водій продовжив рух, залишивши місце пригоди без надання допомоги постраждалому.

Внаслідок наїзду пішохід загинув на місці. Експертиза зафіксувала численні травми: переломи черепа, хребта, ребер, тазових кісток, а також розриви життєво важливих органів - серця, легень, печінки, селезінки та нирок.

Розуміючи серйозність наслідків, водій о 23:21 зв’язався з уродженцем Дергачів Олександром Бережним і попросив привезти до нього інше авто - Porsche.

Між 00:25 та 00:34 10 лютого Бережний проїжджав місце аварії, де вже працювала поліція. На АЗС неподалік він дізнався про загибель людини.

О 01:20 він прибув до водія Mercedes, який коротко повідомив про ДТП, не уточнивши результатів, і запропонував узяти провину на себе. Бережний погодився.

Вранці 10 лютого, близько 09:30, він разом з адвокатом звернувся до поліції, заявивши, що саме він був за кермом у момент аварії. За його словами, він рухався зі швидкістю 100 км/год, відчув удар, зупинився через 100–150 м, оглянув авто, але, нічого не виявивши, вирішив, що збив тварину, й поїхав далі.

Однак розслідування встановило, що Бережний не був водієм Mercedes-Benz у момент скоєння наїзду, тож підозру йому скасували.

Рішення суду

Суд визнав обох чоловіків винними у приховуванні тяжкого злочину (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 396 КК України). Водія також судили за залишення потерпілого в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України), але через сплив строків давності, він звільнений від відповідальності за цією статтею.

Обвинувачені визнали свою провину та розкаялися. Суд призначив їм по три роки позбавлення волі умовно з іспитовим строком тривалістю один рік.

Серед додаткових зобов’язань: регулярно прибувати до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїздити за кордон без дозволу. Крім того, засуджені мають сплатити 275 578,84 грн на покриття вартості судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений у Харківському апеляційному суді протягом 30 днів.