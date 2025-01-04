Суд оголосить вирок Трампу за справою сплати грошей порнозірці: якими будуть наслідки

Виконувач обов'язків судді Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан постановив, що Трамп буде зобов'язаний з'явитися на судове засідання за 10 днів до своєї інавгурації 20 січня, що є безпрецедентним випадком в історії США. Досі жоден президент країни - колишній або чинний - не був звинувачений у злочині та не був засуджений за нього.

Суддя заявив, що Трамп може бути присутнім на винесенні вироку особисто або віртуально. І додав, що вирок про "безумовне звільнення", тобто без утримання під вартою, грошового штрафу або випробувального терміну, був би "найбільш життєздатним рішенням".

Клопотання про закриття справи відхилені

Мерчан оголосив свій план винесення вироку, відхиливши клопотання Трампа про закриття справи через його перемогу на президентських виборах.

У другому клопотанні Трампа про закриття справи, поданому після його травневого вироку, його адвокати стверджували, що ця справа, яка висітиме над ним під час його президентства, перешкоджатиме його здатності керувати державою.

Мерчан відкинув цей аргумент, написавши, що скасування вердикту присяжних "підірве верховенство права у незмірно більшій мірі".

"Статус відповідача як обраного президента не вимагає радикального та "рідкісного" застосування (судом) своїх повноважень для задоволення клопотання (про скасування)", - написав Мерчан у своєму рішенні.

Суддя також відкинув аргумент Трампа, поданий до суду 3 грудня, про те, що звільнення є виправданим, адже його "громадянські та фінансові внески у це місто та країну занадто численні, щоб їх можна було порахувати".

Визнаючи заслуги політика на посаді президента, суддя заявив, що його публічні заяви, які викривають систему правосуддя, також були для нього фактором, що вплинув на таке рішення.

Мерчан розкритикував те, що він назвав "невпинними і необґрунтованими нападками" Трампа на цілісність кримінального провадження. І нагадав, що визнав його винним за 10 пунктами звинувачення у неповазі до суду за неодноразове порушення наказу, що обмежує позасудові заяви про свідків та інших осіб.

"Підсудний доклав чимало зусиль для транслювання у соціальних мережах та на інших форумах свою неповагу до суддів, присяжних, великих журі та системи правосуддя загалом. Слід проаналізувати характер та історію відповідача щодо верховенства права і третьої гілки влади. У цьому сенсі, це не свідчить на його користь", - написав Мерчан.

Водночас, прес-секретар Трампа Стівен Чунг зазначив, що у цій справі не повинно бути жодних вироків.

"Ця неззаконна справа ніколи не повинна була бути порушена, і Конституція вимагає, щоб вона була негайно закрита", - сказав Чунг.

Екстрений захід

Спочатку планувалося, що вирок Трампу буде винесено 26 листопада, але Мерчан відклав його на невизначений термін після перемоги політика на виборах президента США 5 листопада.

В офісі Окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга заявили, що існують інші заходи, окрім "крайнього заходу". Зокрема, це скасування вердикту присяжних, які могли б заспокоїти занепокоєння Трампа щодо відволікання на кримінальну справу під час перебування на посаді президента.

Вони запропонували Мерчану кілька варіантів, зокрема, відкласти винесення вироку до того часу, коли 78-річний Трамп залишить Білий дім у 2029 році, або гарантувати вирок, який не передбачатиме тюремного ув'язнення.

Прокурори також не виключили, що суддя може просто закрити справу і зазначили, що Трамп ніколи не був засуджений та що його вирок не був підтверджений або скасований в апеляції. За їхніми словами, подібний підхід застосовується у випадках, коли обвинувачений помирає після винесення обвинувального вироку, але до того, як він був засуджений.