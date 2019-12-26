Суд огласит приговор обвиняемым в теракте в Харькове 28 декабря

В субботу, 28 декабря, суд Харькова огласит приговор обвиняемым в совершении теракта в Харькове в 2015 году, которых РФ ранее включила в списки на обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kharkiv Today.

Как сообщается, всем троим грозит пожизненное заключение, и все трое отказались признать свою вину.

По словам Виктора Тетюцкого, его должны оправдать, поскольку "обвинение надуманное".

Адвокат обвиняемого Владимира Дворникова, Игорь Нагорный, просит оправдать своего подзащитного и освободить его.

"Прошу вынести оправдательный приговор и освободить из-под стражи", - сказал Нагорный.

По словам третьего обвиняемого, Сергея Башлыкова, ни он, ни его товарищи не имеют отношения к теракту.

Прокурор Владимир Лымарь сообщил, что высказал в дебатах свое требование и тщательно его обосновал. Прокурор будет просить суд отпустить из-под стражи обвиняемых Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого.

"Это требование об изменении меры пресечения связано исключительно с необходимостью соблюдения договоренности нашего президента об обмене военнопленными. Оно не связано ни с доказательствами, ни с обоснованностью обвинения. Я просил назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, я считаю, что это обоснованно. Это наказание заслуженное. Но есть обстоятельства, которые были причиной такого ходатайства о мере пресечения. Мне очень жаль, мне было сегодня очень трудно смотреть пострадавшим в глаза, но есть необходимость этого. Суд вышел в совещательную комнату для принятия решения по делу, вынесения приговора. Какой это будет приговор я не знаю, поэтому дождемся решения суда. Суд уже решит, как расценивать, какое принимать решение по моим дебатам. По закону эти люди не могут выйти из СИЗО до принятия судом решения", - пояснил Лымарь.

По словам адвоката пострадавших Олега Головкова, к такому ходатайству прокурора они были психологически готовы.

"Были определенные обстоятельства считать, что так будет. По мнению пострадавших, именно этот факт включения этих лиц в списки обмена — преступление. Преступление именно должностными лицами государства и преступление против моих доверителей, пострадавших... Эти лица не являются объектом Минских переговоров, они не попадают ни под какой признак. Таким образом у нас завтра насильники пойдут колоннами в Российскую Федерацию или кто-то еще", - отметил он.

Напомним, 22 февраля в Харькове во время шествия активистов Евромайдана (акции в рамках годовщины этого события) был совершен теракт. По данным СБУ, сработало дистанционное взрывное устройство, заложенное на пути следования колонны активистов.

В результате теракта погибли четыре человека, в том числе, один из активистов местного Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник МВД Вадим Рыбальченко. Более десяти человек получили осколочные ранения разной степени тяжести и были доставлены в городские больницы и военный госпиталь. Из них четверо с тяжелыми ранениями.

СБУ 26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий задержала троих жителей области, которые подозреваются в совершении теракта. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Всего, по данным адвоката потерпевших Олега Головкова, за 4,5 года слушание дела было сорвано или заседание не происходило 170 раз.