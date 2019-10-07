Суд обязал Трампа передать налоговые декларации за 8 лет

Федеральный суд города Нью-Йорка обязал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа передать свои налоговые декларации и иные финансовые документы прокуратуре Манхэттена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В свою очередь, американский лидер просил суд заблокировать передачу, ссылаясь на то, что действующий президент США не может быть фигурантом уголовного расследования.

Однако судья не согласился с аргументом президента, назвав его противоречащим основам конституционного и государственного устройства нации. Президенты, их семьи и бизнес не стоят выше закона, постановил судья.



"Суд не может одобрить столь категоричное и безграничное утверждение президентской неприкосновенности", - заявил судья.

Судебное решение может быть обжаловано. В случае, если адвокаты Дональда Трампа не смогут добиться его отмены или хотя бы отсрочки, компании Mazars USA LLP, которая ведет бухгалтерскую документацию Трампа, придется передать налоговые декларации президента за предыдущие восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу.

В рамках своего расследования прокурор пытается выяснить, не были ли фальсифицированы деловые записи для сокрытия тайных выплат, которые были совершены американским президентом порнозвезде Сторми Дэниелс в период избирательной кампании 2016 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Палата представителей Конгресса США собирается заняться расследованием тайных выплат денежных средств женщинам президентом Дональдом Трампом, с которыми он якобы имел отношение, в обмен на молчание.

Кроме того, демократы в Конгрессе США заявляют, что ведомство должно инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа после подведения итогов спецпрокурором Робертом Мюллером относительно работы следствия из-за вмешательства России в американские выборы.