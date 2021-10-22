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Суд обязал Львов передать останки агента НКВД в Россию. Город отказался

Автор: Артем Горовенко

Кассационный административный суд обязал исполнительный комитет Львовского городского совета передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Но город не будет выполнять решение суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Львова Андрея Садового.

В частности, он мотивировал решение об отказе передать останки невозможностью сотрудничества со страной-агрессором во время войны.

"А не хочет Россия вернуть нам 121 гражданина Украины, которые сегодня арестованы по политическим и религиозным мотивам на территории их страны, а также 296 людей, находящихся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях? Наша позиция однозначна - мы не сотрудничаем с оккупантами!", - отметил Садовой.

Он добавил, что истцом по этому делу с 2008 года является гражданка России Маргарита Брюханова. История с намерением перехоронить останки агента НКВД Николая Кузнецова продолжается с 2000 года. Тогда с такой просьбой ко Львову обратились ветераны Екатеринбурга.

В 2007 году приезжала российская делегация, но ей отказали в передаче останков, а в 2008 году с такой просьбой обращалась родственница советского агента Маргарита Брюханова.

Кузнецов похоронен на Холме Славы, есть версия о том, что он выполнял террористические и провокационные задания и погиб, когда его нашли бойцы УПА. По советской версии, Кузнецов был летчиком.

Отметим, на место захоронения Кузнецова во Львове время от времени нападают вандалы.

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Российская ФедерацияЛьвовНКВД