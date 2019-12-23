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Суд объявил приговор убийце ветерана АТО Олейника

Новости » Происшествия     23.12.2019 - 13:25
Суд объявил приговор убийце ветерана АТО Олейника
Фото: Сергей Олейник (facebook.com)

Суд полностью поддержал позицию стороны обвинения

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, обвиняемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

Максимец отметила, что суд полностью поддержал позицию стороны обвинения.

"К 13 годам лишения свободы приговорен обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот", - заявила она.

Добавим, Олейника убили возле музея "Золотые ворота" 22 июня 2017 года. Чивиков утверждал, что ему тогда мешала громкая музыка - он живет неподалеку от места, где сын погибшего постоянно играл. Из-за этого произошел конфликт.

Напомним, недавно у Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"), которого жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома. Полиция установила, что вечером между сыном и матерью в телефонном разговоре возник конфликт. Затем парень приехал в квартиру, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим.

Также РБК-Украина писало, что 31 июля 2018 года в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, ветерана АТО, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Подозреваемого Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября 2018 года.

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