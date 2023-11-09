Суд обирає запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

Як розповіли джерела виданню, прокуратура наполягає на домашньому арешті для підозрюваного.

Також джерела РБК-Україна розповіли, що підозрюваний - це полковник Андрій Тімченко.

Що відомо про справу із загибеллю помічника Залужного

Нагадаємо, що 7 листопада, стало відомо про загибель майора Геннадія Частякова, який був помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як стало відомо, Частяков загинув від вибуху одного з подарунків, який приніс до себе додому, а його 13-річного сина госпіталізували у тяжкому стані.

За даними слідства, офіцер з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету.

Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку алкоголю. Цей ящик він подарував Частякову з нагоди його дня народження. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Як інформували в ДБР, зараз слідство розглядає чотири версії загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ, але основна - нещасний випадок через необережне поводження з боєприпасами.

Наразі офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

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