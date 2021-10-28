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Суд Нью-Йорка подтвердил обязательную вакцинацию муниципальных служащих

Автор: Анна Полисученко

Суд Нью-Йорка признал законной обязательной вакцинацию муниципальных служащих. Раньше сотрудники Нью-Йорка могли выбрать еженедельные тесты на COVID-19 вместо вакцинации, но этой возможности больше не будет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Нью-йоркский судья Лизетт Колон постановила, что требование Нью-Йорка о вакцинации против COVID-19 для муниципальных служащих может быть выполнено в соответствии с планом, отклонив запрос профсоюза полиции о блокировании мандата.

Большинство муниципальных служащих Нью-Йорка должны получить одну дозу вакцины к пятнице, а у некоторых сотрудников исправительных учреждений крайний срок - 1 декабря. Городские рабочие, представившие доказательства вакцинации, будут вознаграждены премией в размере 500 долларов в свою зарплату, а те, кто не сделает этого, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Таким образом, судья Лизетт Колон отклонила иск профсоюза полиции Нью-Йорка относительно неправомерности обязательной вакцинации от коронавируса.

Между тем, по словам комиссара полиции Дермота Ши, 73% полицейских Нью-Йорка уже получили, по крайней мере, одну дозу вакцины.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для городских служащих.

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Нью-Йорк