ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд завтра рассмотрит апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета

Новости » Общество     19.12.2019 - 15:57
Суд завтра рассмотрит апелляцию на арест подозреваемой в убийстве Шеремета
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Рассмотрение апелляции состоится завтра

Апелляционный суд города Киева завтра, 20 декабря, рассмотрит ходатайство адвокатов подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката Владислава Добоша.

Судебное разбирательство начнется в 10:45.

"Завтра 20.12.2019 в 10:45. Апелляционный суд города Киева (Соломенская, 2а). Апелляция по Юлия Кузьменко", - написал адвокат.

РБК-Украина писало, что апелляция была подана вчера. В апелляционной жалобе указывается, что решение суда об аресте Кузьменко от 13 декабря 2019 года было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Кузьменко вместе с двумя другими подозреваемыми задержали 12 декабря. Все трое - ветераны войны на Донбассе.

По данным следствия, Андрей Антоненко решил создать группу, чтобы в ее составе совершить убийство Шеремета. В дальнейшем он привлек к организации Кузьменко, военнослужащего по контракту Яну Дугарь и других людей.

13 декабря суд арестовал Кузьменко и Антоненко до 8 февраля. Дугарь отправили под домашний арест. Защита Антоненко также подала апелляцию на решение суда.

Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия Обвиняемым в убийстве Вороненкова продлили арест
Новости Украины аппеляцияПавел ШереметСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь