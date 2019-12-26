Суд начал рассмотрение дела об убийстве Кирилла Тлявова

Фото: подозреваемые Иван Приходько и Владимир Петровец (коллаж РБК-Украина)

В Переяслав-Хмельницком началось подготовительное заседание суда

Суд в Переяслав-Хмельницком Киевской области начал рассмотрение дела об убийтсве Кирилла Тлявова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В четверг, 26 декабря, началось подготовительное судебное заседание. На нем присутствуют подозреваемые Иван Приходько, Владимир Петровец, Дмитрий Кривошея и Станислав Петровец.

Справа про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова: суд почав розгляд Стрім Суд у Переяславі розпочав розгляд справи про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова. Хлопчика вбили під час стрілянини по пляшках у дворі одного з будинків міста наприкінці травня цього року. У вбивстві через необережність і хуліганстві з застосуванням вогнепальної зброї обвинувачують чотирьох людей, серед яких тодішні працівники поліції Іван Приходько та Володимир Петровець Опубліковано hromadske.ua Четвер, 26 грудня 2019 р.

Напомним, убийство Кирилла Тлявова произошло 31 мая. Тогда двое пьяных полицейских Иван Приходько и Владимир Петровец решили пострелять в банки, в результате несчастного случая попали в ребенка, который находился неподалеку. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение. Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, которому объявили подозрение в убийстве по неосторожности, является бывший инспектор полиции Иван Приходько.

Ранее РБК-Украина писало, что 6 декабря Государственное бюро расследований завершило расследование дела. Сторона обвинения признала собранные доказательства достаточными для составления обвинительных актов. Обвинения предъявили всем четверым участникам инцидента.