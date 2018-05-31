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Суд начал рассмотрение дела по предполагаемому организатору убийства Бабченко

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 20:00
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

Дело рассматривает судья Виктория Светлицкая

Шевченковский районный суд Киева начал судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении предполагаемого организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко - Бориса Германа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Дело рассматривает судья Виктория Светлицкая.

 

Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Напомним, вечером 29 мая стало известно, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

30 мая стало известно, что Бабченко жив.

Сегодня сообщалось, что стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. В Шевченковский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения вероятному организатору покушения на Аркадия Бабченко на имя Бориса Германа.

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Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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