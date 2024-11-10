Суд може скасувати вирок Трампу по справі про приховування грошей

В США триває розгляд справи щодо Трампа. Його звинуватили у приховуванні виплати грошей порнозірці за мовчання про стосунки з ним. Однак у світлі липневого рішення Верховного суду США про президентську недоторканність суддя має вирішити, чи має бути скасовано обвинувальний вирок.

Суддя Хуан Мерчан заявив, що винесе своє рішення вже до вівторка. Це перше з двох ключових рішень, які суддя повинен зробити після перемоги Трампа на виборах.

Мерчан також має вирішити, чи виносити вирок Трампу 26 листопада, як це заплановано. Юридичні експерти кажуть, що винесення вироку навряд чи відбудеться до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня.

Сприятливе для Трампа рішення Мерчана щодо питання імунітету або відтермінування винесення вироку прокладе новообраному президенту шлях до повернення в Білий дім, практично не обтяжений жодною з чотирьох кримінальних справ, які колись, здавалося, загрожували його амбіціям.