Суд по MH17: останки двух из 298 жертв так и не были обнаружены

По словам Стейнхейс, обломки и тела жертв собирали на площади до 60 квадратных километров, они падали на деревья и огороды. Он также отметил, что останки были упакованы в 239 мешков, после чего груз доставили в Нидерланды несколькими репатриационными рейсами.

Идентификация проходила с помощью ДНК, отпечатков пальцев, сравнения одежды и внешнего вида. В двух случаях пришлось идентифицировать жертв по телефонам и личным вещам - останки этих двух пассажиров не были обнаружены, но очевидно, что они находились на борту.

Судья добавил, что на наличие инородных материалов исследовали 61 тело. После удаления металлических частиц стало понятно, что самолет, вероятнее всего, пострадал от взрыва снаружи.