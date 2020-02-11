"Суд" в Крыму освободил бизнесмена Олега Зубкова из СИЗО

Подконтрольный Российской Федерации Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения для владельца зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что Зубкову нельзя выходить на улицу с 22:00 до 6:00. Также суд обязал бизнесмена прибывать на каждое заседание.

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор парка Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу утихомирить своих животных".

Зубков в свою очередь утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "дергала льва за гриву", за что он ее и укусил.

Позже Роспотребнадзор в аннексированном Крыму провел проверку инцидента, но никаких нарушений не обнаружил.

Известно, что у крымского бизнесмена Олега Зубкова, который в 2014 году поддержал аннексию полуострова Россией, - затянувшийся конфликт с оккупационными властями Крыма. Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где расположена его собственность.

Напомним, в аннексированном РоссиейКрыму "Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир".

В частности, крымским политзаключенным Джемилю Гафарову, Рэмзи Бекирову, Осману Арифмеметову, Сейтхалилову Рустему и Фарходу Базарову продлили содержание под стражей до 15 марта 2020 года.