Суд в Киеве продолжил рассмотрение по делу убийства Бузины

Фото: Олесь Бузина (из открытых источников)

Сторона обвинения приобщила еще 5 томов доказательств

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 28 января, продолжил рассмотрение уголовного производства по факту убийства журналиста Олеся Бузины. Как передает РБК-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь прокутатури Киева Надежда Максимец.

По ее словам, в ходе судебного процесса стороной обвинения были приобщены еще 5 томов письменных доказательств.

"Таким образом, сегодня суду предоставлены около 20 томов письменных доказательств... Среди приобщенных материалов - информация об общественной и политической деятельности потерпевшего и обвиняемых, а также материалы доступа правоохранителей других стран к аккаунтам Фейсбук, которыми пользовались обвиняемые", - отметила Максимец.

Также были приобщены сведения о передвижении автомобиля "Форд Фокус" из Италии в Украину и его путь от первого владельца до крайнего покупателя

Она добавила, что на судебное заседание из-за болезни не пришла мать погибшего журналиста. Следующее судебное заседание назначено на 13 февраля 2020 года.

Напомним, в августе 2018 года в деле об убийстве украинского журналиста и публициста Олеся Бузины Бузины Шевченковский районный суд Киева определил состав суда присяжных. Всего определено пять присяжных. Из них трое будут основными, еще двое присяжных - запасными.

Бывший шеф-редактор издания "Сегодня" Олесь Бузина был убит в Киеве 16 апреля 2015 года. Бузину застрелили возле его дома. В тот же день правоохранители нашли автомобиль, на котором, предположительно, передвигались убийцы Бузины.

Убийцам журналиста грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по обвинению в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия