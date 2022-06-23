Суд Киева начал рассматривать первое дело об изнасиловании во время войны. Заседания будут закрытыми

Известно, что во время оккупации российский солдат застрелил хозяина дома, а затем несколько раз изнасиловал его жену. Обвиняемый угрожал оружием женщине и ее ребенку, который в тот момент был в доме.

23 июня в Соломенском суде началось подготовительное заседание по делу Романова. Потерпевшая участвовала в заседании дистанционно. Ее лицо не показывали на экране, был слышен лишь голос.

Прокуратура и адвокат потерпевшей попросили провести процесс в закрытом режиме, поскольку дело касается преступления против половой свободы и неприкосновенности. Адвокат обвиняемого их поддержал. Судейская коллегия из трех судей во главе с Анной Сергиенко удовлетворила ходатайство. Тогда журналистов удалили из зала, но после суда прокурор Оксана Калюс рассказала, что там происходило.

По ее словам, она подала ходатайство о вызове в суд Романова. Прокуратура понимает, что он не появится, но это необходимая формальность. По Уголовно-процессуальному кодексу, только если он не придет на заседание, то суд имеет законные основания рассматривать дело без него. Судьи удовлетворили ходатайство и объявили перерыв.

Прокурор заявила, что во время следствия правоохранители проверяли информацию из соцсетей о гибели Романова в боях, но не нашли подтверждения.

"Если вдруг во время судебного разбирательства появятся такие данные, они будут проверены должным образом. Тогда мы будем вынуждены принять соответствующее процессуальное решение", - сказала она.

Сейчас следствие исходит из того, что Романов жив и находится в России.

Сам Романов не комментировал обвинения и никак не заявлял о себе. Все его страницы в социальных сетях удалены.

Адвокат пострадавшей Татьяна Коренчук также отказалась от комментариев, сославшись на то, что клиентка против общения с журналистами. Прокурор Оксана Калюс сказала, что пострадавшая сейчас в тяжелом психологическом состоянии.