Обвиняемого в расстрелах на Майдане экс-"беркутовца" отпустили из-под стражи

Святошинский районный суд города Киева отпустил бывшего сотрудника "Беркута" Сергея Тамтуру, обвиняемого в расстреле участников Евромайдана, под круглосуточный домашний арест. Решение присяжных зачитал судья Сергей Дячук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, суд пришел к заключению, что в связи с обнаруженными обстоятельствами содержание под стражей Тамтуры не целесообразно.

В то же время остальные обвиняемые сотрудники спецроты "Беркута" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Олег Янишевский оставлены под стражей еще на два месяца.

Отметим, в Святошинском районном суде по делу пятерых бывших беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского 16 июля допросили трех свидетелей. На заседание прибыли около 13 человек в поддержку обвиняемых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения пяти экс-"беркутовцам". Суд постановил продлить срок действия меры пресечения в отношении обвиняемых сроком на 60 суток.