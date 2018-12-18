Суд избрал меру пресечения полковнику СБУ, который приказал расстрелять хмельницкий Майдан

Фото: Виктор Крайтор (twitter.com/ye.ua)

Его отпустили под личное обязательство

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства экс-главе управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области Виктору Крайтору. Об этом в зале суда заявил судья Владимир Гребенюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Прокуроры подавали в суд ходатайство о применении к Крайтору меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд принял ходатайство прокуратуры оставить без удовлетворения. Применить меру пресечения в виде личного обязательства и положить на пидозрювпного обязанности: не отлучаться с места жительства, уведомлять следователя об изменении места жительства", - сказал судья.

Дело слушал судья Владимир Гребенюк. Сторону обвинения представляет группа прокуроров: Юлия Малашич, Руслан Кравченко и Максим Крым. Защищает Крайтора два адвоката Лилия Дубко и Валерий Атаманенко.

Суд исследовал три тома материалов дела. Так, в материалах содержатся показания потерпевшего Тополинського, копия протоколов следственных экспериментов, копия декларации Крайтора. Также в материалах есть выписки из амбулаторной карточки Крайтора и удостоверение награды, полученные экс-главой управления СБУ в Хмельницкой области (грамота СБУ, благодарность от Кабмина за заслуги перед государством, полученная премьером Виктором Януковичем). Также приобщена справка о том, что в Крайтора установлен диагноз - транзиторная ишемическая атака.

Отметим, транзиторная ишемическая атака (TИA) - переходный эпизод неврологической дисфункции, вызванный очаговой ишемией головного мозга, спинного мозга или ишемией сетчатки без острого инфаркта.

Прокурор по делу Юлия Малашич предоставила доказательства в подтверждение обоснованности подозрения.

"Это именно тот глава СБУ, с которым согласно свидетеля Тонконога, подтвержден факт того, что во время события 19 февраля он лично советовался с экс-главой управления СБУ. По состоянию на 2:00 ночи 19 февраля в здании не было людей. Мотивом сбора граждан тогда было несогласие с действиями тогдашнего управления. Данный митинг разделился на две группы. Состоялся ли штурм прокуратуры Хмелтницькои области? Нет. Митингующие подошли около 12:00 дня в здание СБУ. Данное здание была закрыта. Сотрудники СБУ свидетельствовали, что каждый из них уже в то время получил табельное оружие. кривництво СБУ к гражданам не получалось. Сотрудники СБУ были вооружены автоматами, пулеметами и пистолетами ", - сообщила Малашич.

По ее словам, сам Крайтор в ходе допроса отметил, что данные меры были обеспечены для защиты конфиденцийнои информации.

"Согласно комплексной балистической экспертизы было установлено, что выстрелы, от которых пострадали потерпевшие, они происходили из помещения СБУ. Крайтору инкриминируется предоставление приказа об осуществлении выстрелов относительно митингувалтникив. Крайтор предоставил приказ стрелять сотруднику" Альфа "Тарады", - добавила она.

По словам прокурора Максима Крыма, следователь до сих пор не может установить местонахождение Тарады для вручения подозрения.

Пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook сообщила, что на решение суда будет подана апелляция.

"Вопрос о апелляционного обжалования указанного решения будет принято после обработки содержания соответствующего постановления о применении меры пресечения", - написала она.

Напомним, Крайтора подозревают в том, что во времена Революции достоинства он отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана. Ему инкриминируют статьи 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), 119 ( Убийство по неосторожности) и 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Впоследствии ситуация обострилась и раздались выстрелы. Стрельба шла из здания из пулемета. Ряд людей получили опасные ранения. Позже ночью от пуль погиб один человек и еще 10 активистов получили ранения.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.