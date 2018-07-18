Суд не избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве активиста Майдана

Судья Лариса Цокол оставила Завражина без меры пресечения

Печерский районный суд города Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей одному из обвиняемых в убийстве Героя Небесной Сотни журналиста Василия Сергиенко. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Сергей Горбатюк.

"Отказано в избрании меры пресечения Валентину Завражину", - сказал он.

Так, судья Лариса Цокол оставила Завражина без меры пресечения.

Горбатюк отметил, что полный текст постановления будет только в пятницу, поэтому причина отказа в удовлетворении ходатайства неизвестна.

Напомним, 4 апреля 2014 в городе Корсунь-Шевченковский журналиста Сергиенко избили и похитили со двора собственного дома. На следующий день его тело с наручниками на руках и следами жестоких пыток нашли за 15 километров от города в Виграивском лесу.

11 апреля 2017 года был задержан подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко.

17 июля 2018 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила подозрение фигуранту дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко.