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Суд в Харькове отпустил на обмен пленными обвиняемого в двойном убийстве

Новости » Политика     27.12.2019 - 19:37
Суд в Харькове отпустил на обмен пленными обвиняемого в двойном убийстве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Максим Мисяк вышел на свободу и примет участие в обмене пленными

Дзержинский районный суд Харькова освободил в рамках подготовки к обмену пленными из-под стражи обвиняемого в двойном убийстве Максима Мисяка. Об этом в Facebook сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

По его словам, на этой неделе прокуратура подала ходатайство о смене меры пресечения Мисяку на личное обязательство.

"А уже 26 декабря 2019 Дзержинский районный суд Харькова меняет меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. О том, что это убийца освобождается в рамках обмена указано прямо в тексте постановления", - отметил Рысенко.

Суд в Харькове отпустил на обмен пленными обвиняемого в двойном убийстве

Фото: ходатайство прокуратуры

Напомним, ранее сообщалось, что в список на обмен пленными внесли фермера Николая Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.

Кроме того, Жовтневый районный суд Мариуполя изменил меру пресечения подозреваемым Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Они обвинялись в захвате здания милиции в 2014 году и участии в вооруженном противостоянии.

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