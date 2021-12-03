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Суд в Греции признал обязательную вакцинацию от коронавируса соответствующей конституции

Автор: Дмитрий Кузнецов

Высший административный суд Греции признал обязательную вакцинацию работников ряда сфер от коронавируса соответствующей Конституции страны. Правительство может на законном основании требовать от медиков и других сотрудников сделать прививки от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Herald.

Как отмечает издание, в решении суда говорится, что обязательная вакцинация от коронавируса не нарушает Конституцию страны. В отношении медицинских работников, которые по решению правительства, должны в обязательном порядке сделать прививки, суд постановил, что вакцинация - их конституционная обязанность продемонстрировать социальную солидарность.

Суд также отклонил все иски с требованием об аннулировании решений министерств об обязательной вакцинации работников, в том числе пожарных, врачей и медсестер.

Напомним, правительство Греции постановило отстранять с 1 сентября от работы без сохранения зарплаты работников медицинских учреждений, которые не вакцинировались от коронавируса или не имеет справки о перенесенном COVID.

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ГрецияВакцинацияКоронавирус