Суд по делу MH17 в Гааге могут перенести из-за коронавируса

Из-за коронавируса в Нидерландах могут перенести судебные слушания по делу о катастрофе MH17 на Донбассе. Об этом пишет издание nu.nl со ссылкой на заявление пресс-секретаря Окружного секретаря Гааги.

Сообщается, что Совет по судебным органам Нидерландов сообщил о высокой вероятности приостановки всех процессов. При этом сотрудники судебной системы будут работать удаленно до 31 марта.

Как сообщил пресс-секретарь суда Гааги, решение о слушаниях по делу MH17 будет принято не позднее 18 марта. Отметим, следующее заседание назначено на 23 марта. Не исключено, что процесс продолжится посредством видеосвязи. Еще одно решение, которое рассматривается, - перенести процесс в другое место.

Напомним, ранее основатель группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что Россия до катастрофы MH17 планировала отправить на оккупированный Донбасс третий зенитно-ракетный комплекс "Бук".

На этой неделе в Нидерландах начался судебный процесс по этой авиакатастрофе, которая замыкает топ-10 по количеству жертв в истории. На суде, в частности, были представлены новые свидетели, которые ранее не были объявлены следствием